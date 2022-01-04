النائب أبوبكر الغزالي وسط متظاهرين: نرفض أي مرحلة انتقالية أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 01:57 مساء
عضو مجلس النواب عن مدينة سرت، أبوبكر الغزالي خلال وقوفه بين المتظاهرين أمام مجلس النواب، 4 يناير 2022، (صورة من مقطع فيديو)

قال عضو مجلس النواب عن مدينة سرت، أبوبكر الغزالي، إن الشارع الليبي يرفض أي مرحلة انتقالية أخرى.

جاء ذلك في حديثه وسط عدد من المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام مقر مجلس النواب في طبرق خلال جلسته أمس الإثنين، حسب مقطع فيديو شاركه ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، على حسابه في موقع «تويتر».

ودعا الغزالي المتظاهرين إلى الاستمرار في الحراك، محذرا من فرض حلول أخرى «إذا ما كان الشارع نائما».

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وجاءت تلك المظاهرة لمطالبة مجلس النواب بإجراء الانتخابات وفق جدول زمني يبدأ بإعلان قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة في الخامس من يناير الجاري دون إقصاء لأحد مهما كانت الدواعي، ثم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاشر من يناير، وبعدها إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وأخيرا إجراء الانتخابات النيابية والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الثاني من مارس المقبل.

واستمرت المظاهرة حتى مساء الإثنين، في الوقت الذي كان يستمع فيه النواب إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث منع المشاركون فيها خروج بعض النواب، وطالبوهم بموعد محدد للانتخابات، دون تأجيل.

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