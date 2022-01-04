إحباط سرقة أسلاك كهرباء بالقره بوللي واسترجاع 600 متر مسروقات

جانب من المسروقات, (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن بمديرية أمن القره بوللي، أحبطت محاولة سرقة أسلاك كهربائية واسترجعت مسروقات تقدر بـ600 متر سلك نحاسي للشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن رئيس قوة دعم مديرية أمن القره بوللي تلقى إشارة هاتفية من قبل رئيس مركز حماية الطاقة الكهربائية بالبلدية، مفادها فصل التيار الكهربائي بخط 11 كيلو فولت بمنطقة (سي عمير)، في المنطقة المتاخمة بين منطقة القره بوللي وقصر الأخيار بـ«فعل فاعل».

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ولفت البيان إلى توجه قوة دعم المديرية، رفقة أعضاء مركز حماية الطاقة الكهربائية القره بوللي، لمكان الواقعة، الذي حدث فيه فصل التيار الكهربائي، وجرى إحباط محاولة سرقة أسلاك كهربائية وفرار السارقين.

وكشف البيان استرجاع المسروقات والتي تقدر بـ600 متر سلك نحاسي للشركة العامة للكهرباء، وإعادة تركيبها وإرجاع التيار، مشيرًا إلى استمرار البحث والتحري لضبط الفاعلين.

جانب من المسروقات, (وزارة الداخلية)