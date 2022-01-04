السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو أمام الدينار

مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الثلاثاء، مقارنة مع تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار قرشا إلى 4.60 دينار مقابل 4.59 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين تراجع اليورو قرشا إلى 5.19 دينار من 5.20 دينار أمس، بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.19 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار، في حين زاد سعر الليرة التركية قرشا إلى 0.34 دينار، مقابل 0.33 دينار أمس.