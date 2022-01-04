651 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و13 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 10:32 صباحا
جانب من حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 651 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، منها 140 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 516 مصابًا، وتُوفي 13 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 11.5% من إجمالي 5669 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 5018 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع تسع حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 390 ألفًا و935 حالة، منها 7149 حالة نشطة، بينما تعافى 378 ألفًا و46 حالة، وسُجلت 5740 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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