أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 09:46 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال على معظم المناطق الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تأثر مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية بدءًا من مساء الخميس المقبل.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء الخميس المقبل، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بدءا من الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، واحتمال تكّون ضباب الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

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