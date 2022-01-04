كشف غموض جريمة قتل سوداني في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 09:18 صباحا
متهم بقتل مقيم سوداني في قصر بن غشير، 3 يناير 2022، (الداخلية)

كشف أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع غموض جريمة قتل سوداني مقيم في منطقة قصر بن غشير.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قصر بن غشير بلاغا بشأن استقبال مستشفى شارع الزاوية للمجني عليه، وهو في حالة صحية سيئة، قبل أن يفارق الحياة خلال وجوده في غرفة العناية الفائقة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

واتضح لمأمور الضبط القضائي، بالكشف على الجثة، وجود آثار طعنات من آلة حادة.

وعلى الفور كلف أعضاء التحري بعمليات البحث وجمع المعلومات، ليكتشفوا تورط سوداني آخر في القضية، يلقب بـ«الربع»، الذي اعترف بطعن المجني عليه، وقد جرى إحالته وأداة الجريمة إلى مركز شرطة قصر بن غشير لاستكمال الإجراءات القانونية.

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