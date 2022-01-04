حصر 6666 عقارا تضررت جراء «الحرب على الإرهاب» في بنغازي

اجتماع بوجواري مع لجنة حصر المباني المتضررة في بنغازي، 3 يناير 2022، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت لجنة حصر الأضرار التابعة لبلدية بنغازي استيفاء رصد 6666 عقارا تضررت بشكل كامل وجزئي، جراء «الحرب على الإرهاب».

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة برئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، حيث قدمت اللجنة شرحًا عن الإجراءات التي نفذتها في عملية الحصر، والمشكلات والصعوبات التي واجهتها وسبل حلها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وقال بوجواري إنه من الضروري بدء تحديد قيم التعويضات عن هذه المباني، وإحالتها إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير في أسرع وقت؛ حتى يتسنى تخصيص الأموال اللازمة وصرفها لمستحقيها من قبل الجهة المختصة.

وأكد استمرار أعمال الحصر للمباني، موجهًا بتوفير احتياجات اللجنة من أجهزة ومعدات تفرضها طبيعة العمل، على أن توافي البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها.

وتضم اللجنة كلًا من رئيس ديون وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الشرقية أبوبكر البرغثي، ومدير مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية عماد أكويري.