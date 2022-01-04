النائب العام يحذر من خطورة انتشار مرض حمى الوادي المتصدع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 01:31 صباحا
اجتماع رفيع المستوى يناقش انتشار مرض حمى الوادي المتصدع (صفحة إدارة العلاقات وإلاعلام جهاز الحرس البلدي)

حذر النائب العام المستشار الصديق الصور من خطورة انتشار مرض حمى الوادي المتصدع، المتمثلة في آثاره الاقتصادية، بالإضافة إلى اكتساب عدواه بين البشر عن طريق وخزات البعوض أو ملامسة دم وأنسجة المواشي المصابة.

جاء ذلك خلال اجتماع للنائب العام، الإثنين، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير الداخلية، ووزير الحكم المحلي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، وبحضور عدد من الموظفين المعنيين بالصحة العامة.

تقصير الجهات الأمنية عبر الحدود
وأشار النائب العام إلى أن تحقيقات النيابة العامة حددت مكمن المشكلة، ودللت المعلومات على قصور عمل الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية، مما سهل إدخال المواشى من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسوحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية.

- تسجيل حالات إصابة بحمى الوادي المتصدع في براك الشاطئ وأوباري

وشدد على أن عدم التزام الموظفين المعنيين بحماية الحدود، وعدم تقدير من يعمل منهم في العمق الليبي للمشكلة القائمة وأبعادها، أدى إلى تفاقمها وحد من فاعلية عمل عناصر المركز الوطني للصحة الحيوانية في مجال تنفيذ خطط الترصد والمسح خلال أوقات ملائمة تسمح باستئصال الأمـراض الحيوانية والأمراض المشتركة.

خسائر اقتصادية فادحة
وأضاف أن إجراءات النيابة العامة في حد ذاتها غير كافية لمجابهة التفشي بعد تجاوز عدد الحالات المستوى المتوقع، مشددًا على ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة كافة بالمهام المسندة، نظراً لخطورة مرض حمى الوادي المتصدع على الصحة العامة بوصفه من الأمراض المشتركة، فضلاً عن تسببه في خسائر اقتصادية فادحة نتيجة ارتفاع نسبة نفوق المواشي عند الإصابة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أي تقصير أو إهمال أو ما يتسبب في اعتلال الأمن الصحي للبلاد سوف يكون محل للملاحقة الجنائية.

كما تحدث رئيس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية عن عدم مراعاة القوانين واللوائح الناظمة لاستيراد الحيوانات من قبل بعض التجار، وافتقاد المركز للقاحات الحيوانية التي من شأنها مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة وعدم توفير المبالغ المالية اللازمة لتوريدها على الرغم من ارتباطها بالصحة العامة.

واتفق المجتمعون، في الختام، على ضرورة استعجال تنفيذ تدابير مكافحة نواقل مرض حمى الوادي المتصدع وإجراء المسح الكاشف عنه وتعزيز إجراءات الحجر البيطري، وإعطاء اللقاحات للمواشي، ومباشرة الجهات الضبطية للإجراءات الاستدلال في مواجهة كل من يثبت مخالفته للتشريعات ذات العلاقة.

اجتماع رفيع المستوى يناقش انتشار مرض حمى الوادي المتصدع (صفحة إدارة العلاقات وإلاعلام جهاز الحرس البلدي)
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