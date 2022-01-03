مجلس مفوضية الانتخابات يغادر طبرق غدا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 03 يناير 2022, 11:32 مساء
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح يتوسط عضوي مجلس الإدارة أبوبكر مردة وعبدالحكيم الشعاب

قال عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، لـ«بوابة الوسط»، إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية سوف يغادرون طبرق غدًا الثلاثاء بعد استكمال إحاطتهم أمام مجلس النواب.

فيما أفاد مصدر برلماني بأن رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري علق الجلسة، ولم يعلن عن جلسة غدًا الثلاثاء.

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وعقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة استمع خلالها إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بعد الاطلاع على المعلومات الواردة للمجلس بالتقارير الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية الصادرة في 7 ديسمبر 2021، وجهاز المخابرات العامة، الصادر في 2 ديسمبر 2021.

قالت عضوة مجلس النواب، سارة السويح، إن المجلس طالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بالتشاور مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن إجراء الانتخابات وإحالة تقريرها للمجلس للتنسيق في تحديد موعد جديد للانتخابات الانتخابات» بعد تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

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