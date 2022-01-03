النائبة سارة السويح: المجلس طالب المفوضية بالتشاور مع الجهات التنفيذية قبل تحديد موعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 11:02 مساء
جلسة مجلس النواب، الإثنين، 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

قالت عضوة مجلس النواب، سارة السويح، إن المجلس طالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بالتشاور مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن إجراء الانتخابات وإحالة تقريرها للمجلس للتنسيق في تحديد موعد جديد للانتخابات الانتخابات» بعد تذر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت السويح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الإثنين في مدينة طبرق، «خلصت إلى إعادة النظر في موعد الانتخابات إلى حين إزالة العراقيل وتذليل الصعوبات التي تعيق إجراء الانتخابات سواء كانت سياسية أو أمنية ورفع القوة القاهرة التي تعرضت لها المفوضية والمتمثلة في الأحكام القضائية المتضاربة، والتهديدات التي تعرضت لها المفوضية، والتي حالت دون إجراء الانتخابات».

وعقد مجلس النواب اليوم جلسة استمع خلالها إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بعد الاطلاع على المعلومات الواردة للمجلس بالتقارير الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية الصادرة في 7 ديسمبر 2021، وجهاز المخابرات العامة، الصادر في 2 ديسمبر 2021.

- السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
- «تهديد» و«تزوير» و«تلاعب».. أبرز ما كشفه السايح عن كواليس تأجيل الانتخابات

وذكرت السويح أن تلك التقارير «تفيد باتساع الخروقات الأمنية وتهديد الخطة الاستراتيجية لحماية وتأمين الانتخابات وكذلك وجود خطط إرهابية واستهداف مقار انتخابية بتفجيرات، وأيضا وجود شبهات تزوير في منظومة الرقم الوطني وانتحال الجنسية الليبية من قبل جنسيات أخرى، وعمليات شراء الصوت الفاسد فاقد بطاقات الناخب وخلل في حوالي 750000 بطاقة تقريبا، مما يؤدي إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وعدم قبولها».

وخلال الجلسة طلب السايح من مجلس النواب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي لمعالجة «القوة القاهرة» التي حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، منوها بأن المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
اندلاع النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد السيطرة عليها
دولى
«ملقح بالكامل مع الجرعة المعززة».. إصابة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ...
دولى
السعودية تسجل 1700 إصابة بـ«كوفيد» للمرة الأولى منذ 6 أشهر
عربى
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
«فرانس برس»: 5 قوى نووية عالمية تتعهد منع انتشار الأسلحة الذرية
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يخطف تعادلا مثيرا بهدفين من الاتحاد المصراتي ...
رياضة محلية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
السايح: وافقنا على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بعد التشاور مع نواب ورئاسة ...
ليبيا
تركيا: تضخم قياسي سنوي خلال ديسمبر بسبب انهيار الليرة
اقتصاد
المشروع الوطني
وجهات نظر
15 – الطريق الأبيض
وجهات نظر
نقل نائب رئيس حزب النهضة التونسي إلى المستشفى في حالة خطرة بعد توقيفه
عربى
فاوتشي: الولايات المتحدة تبلغ ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع
دولى
حريق يلتهم مقر البرلمان في جنوب أفريقيا بـ«الكامل» (فيديو)
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: علامات تلف فلتر هواء سيارتك