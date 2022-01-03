«وال»: تكليف سلامة الغويل بتسيير مهام وزارة الثقافة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 09:16 مساء
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سلامة الغويل. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، بتسيير مهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال».

ونشرت الوكالة قرارًا موقّع من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بمهام وزارة الثقافة، ابتداءً من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر.

يأتي قرار التكليف، في أعقاب توقيف الوزيرة مبروكة توغي على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، قبل إطلاقها أمس الأحد.

- إطلاق وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية من الحبس الاحتياطي
- النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا

والأربعاء الماضي 29 ديسمبر، أمرت النيابة العامة، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام في 29 ديسمبر 2021.

وفي اليوم التالي، الخميس، قال الناطق باسم مجلس الوزراء، محمد حمودة، إن الحكومة تستغرب احتجاز بعض الوزراء من قِبل النائب العام قبل اتخاذ إجراءات أولية كالمنع من السفر.

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