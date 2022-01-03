مرشحون لانتخابات مجلس النواب بالجنوب ينظمون وقفة احتجاجية في سبها

الوقفة التي نظمها عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية أمام بيت الثقافة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام بيت الثقافة بمدينة سبها، وأصدروا بيان وجهوه إلى مجلسي النواب والدولة والمجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجنة الحوار السياسي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وشدد المرشحون المشاركون في الوقفة في بيان أصدروه على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسبما نص عليه الإعلان الدستوري بشأن التداول السلمي على السلطة والاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وطالب المرشحين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنشر القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية و«أن يكون يوم الاقتراع هو 24 يناير»، مستعجلين إجراء انتخابات مجلس النواب «في أسرع وقت ممكن».

ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، مجلس النواب إلى «تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب مقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 24 يناير 2022 وتعديل المادة (20) من القانون رقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب»، مطالبين مجلس النواب بضرورة «تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري».

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كما دعا المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى زيارة الجنوب ولقاء مرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والفاعليات المدنية مثل بقية الدوائر الانتخابية الأخرى، كما دعوا الأمم المتحدة إلى دعم إرادة الشعب بالإسراع في إنهاء الوجود الأجنبي وتحديد موقفها من ما يحدث في الساحة السياسية الليبية».

وحذر المرشحين في ختام بيانهم من الدعوة إلى «عصيان مدني شامل» في حال لم تجرى الانتخابات وفق ما اقترحته المفوضية، محملين كافة الجهات المذكورة في البيان المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات، متوعدين باللجوء إلى القضاء لمقاضاة المسؤولين عن التأجيل.

وفي 29 ديسمبر 2021، أصدر 76 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية بيانا حمل ذات المضمون الذي أعلنته مجموعة المرشحين الذين نظموا الوقفة الاحتجاجية أمام بيت الثقافة في مدينة سبها، معلنين تمسكهم بالاستحقاق الانتخابي الذي ينشده الليبيون.