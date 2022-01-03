اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية في الخارج

وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور أحمد أبو خزام يعتمد النتيجة (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور أحمد أبو خزام ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، نتيجة الدور الثاني للمدارس الليبية بالخارج لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بنسبة نجاح 84.41% للثانوي و 65.15% للأساسي.

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للقسم العلمي 85.88%، بواقع عدد الناجحين 152 طالبًا وطالبة من إجمالي 177 متقدمًا، حصل منهم 19 طالبا وطالبة على تقدير ممتاز، و97 على تقدير جيد جداً و36 على تقدير جيّد، وبلغ عدد الراسبين 25 طالبًا وطالبة.

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فيما بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي 55.56%، وعدد الناجحين خمسة طلاب من إجمالي تسعة متقدِّمين، حصل ثلاثة منهم على تقدير جيّد جداً، واثنان على تقدير جيد، فيما بلغ عدد الراسبين أربعة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 198 طالبًا وطالبة، نجح منهم 129، ورسب 69، وحصل 9 على تقدير ممتاز و53 على تقدير جيّد جداً و58 على تقدير جيد و9 على تقدير مقبول.

اِعتماد نتائج اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالخارج (صفحة الوزارة على فيسبوك)

اِعتماد نتائج اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالخارج (صفحة الوزارة على فيسبوك)

اِعتماد نتائج اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالخارج (صفحة الوزارة على فيسبوك)

اِعتماد نتائج اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالخارج (صفحة الوزارة على فيسبوك)