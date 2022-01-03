اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 08:28 مساء
وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور أحمد أبو خزام يعتمد النتيجة (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور أحمد أبو خزام ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، نتيجة الدور الثاني للمدارس الليبية بالخارج لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بنسبة نجاح 84.41% للثانوي و 65.15% للأساسي.

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للقسم العلمي 85.88%، بواقع عدد الناجحين 152 طالبًا وطالبة من إجمالي 177 متقدمًا، حصل منهم 19 طالبا وطالبة على تقدير ممتاز، و97 على تقدير جيد جداً و36 على تقدير جيّد، وبلغ عدد الراسبين 25 طالبًا وطالبة.

- برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين بالخارج

فيما بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي 55.56%، وعدد الناجحين خمسة طلاب من إجمالي تسعة متقدِّمين، حصل ثلاثة منهم على تقدير جيّد جداً، واثنان على تقدير جيد، فيما بلغ عدد الراسبين أربعة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 198 طالبًا وطالبة، نجح منهم 129، ورسب 69، وحصل 9 على تقدير ممتاز و53 على تقدير جيّد جداً و58 على تقدير جيد و9 على تقدير مقبول.

اِعتماد نتائج اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالخارج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
اِعتماد نتائج اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالخارج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
اِعتماد نتائج اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالخارج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
اِعتماد نتائج اِمتحانات الدور الثاني للشهادات العامة بالمدارس الليبية بالخارج (صفحة الوزارة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يخطف تعادلا مثيرا بهدفين من الاتحاد المصراتي ...
رياضة محلية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
السايح: وافقنا على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بعد التشاور مع نواب ورئاسة ...
ليبيا
تركيا: تضخم قياسي سنوي خلال ديسمبر بسبب انهيار الليرة
اقتصاد
المشروع الوطني
وجهات نظر
15 – الطريق الأبيض
وجهات نظر
نقل نائب رئيس حزب النهضة التونسي إلى المستشفى في حالة خطرة بعد توقيفه
عربى
فاوتشي: الولايات المتحدة تبلغ ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع
دولى
حريق يلتهم مقر البرلمان في جنوب أفريقيا بـ«الكامل» (فيديو)
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
منع السفر إلى مصر بالجواز الأخضر
ليبيا
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: علامات تلف فلتر هواء سيارتك