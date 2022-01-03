ملتقى أهل الجنوب يطالب بتعديل المادة (20) قانون انتخاب البرلمان وتحديد موعد الاقتراع

فعاليات ملتقى توحيد كلمة أهل الجنوب التي أقيمت بمسرح بيت الثقافة في سبها، الإثنين 3 يناير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

طالب ملتقى توحيد كلمة أهل الجنوب، الذي أقيم اليوم الإثنين، بمسرح بيت الثقافة في مدينة سبها، بتعديل المادة (20) من قانون انتخاب مجلس النواب وتحديد موعد غير قابل للتأجيل ليوم الاقتراع، داعيا إلى المصالحة التامة في ليبيا بداية من الجنوب وتشكيل فريق عمل يرعى ويهتم بذلك.

وأكد الملتقى الذي أقيم ليوم واحد تحت شعار «الجنوب المنطلق وليبيا الهدف» بمشاركة ممثلين عن فعاليات الجنوب الشرقي والغربي على أن «الجنوب جزء لا يتجزأ من ليبيا»، مشددا على ضرورة «توحيد الكلمة من أجل المطالبة بكافة الحقوق الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والإعلامية» وأن «يتمتع أهل الجنوب بثروات المنطقة».

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كما أكد ملتقى توحيد كلمة أهل الجنوب على ضرورة تنفيذ «الاستحقاق الانتخابي بشكل عاجل وسريع مع إزالة كافة العوائق التي تقف إمام إجراء الانتخابات بشكل نزيه وعادل أمام كافة المترشحين من أجل ضمان تكافؤ الفرص لكافة المترشحين وتحديد موعد واضح غير قابل للتأجيل وهو يوم 24 يناير 2022 وتعديل المادة رقم (20) من القانون رقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب».

وتنص المادة رقم (20) من قانون انتخاب مجلس النواب على أن «يحدد مجلس النواب يوم الانتخاب بعد (30) يوما من تاريخ انتخاب رئيس الدولة بناء على اقتراح من المفوضية، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية، وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء الاقتراع في ذلك اليوم، تعلن المفوضية خلال (48) ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من تاريخ الموعد الأول, وتحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع».

فعاليات ملتقى توحيد كلمة أهل الجنوب التي أقيمت بمسرح بيت الثقافة في سبها، الإثنين 3 يناير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)