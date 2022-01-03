كشف غموض جريمة قتل بطريق أجدابيا

صورة نشرتها وزارة الداخلية للقاتل (صفحة الوزارة على فيسبوك)

كشفت الأجهزة الأمنية غموض أحاط بجثة مجهولة الهوية، عُثر عليها ملقاة أمام كسارة بطريق أجدابيا.

البداية، عندما تلقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق بلاغًا بوجود جثة مجهولة الهوية ملقاة أمام كسارة بطريق أجدابيا، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة ومدير الأمن وتلقي التعليمات والتحرك إلى مكان الواقعة، حيث عثر فريق البحث الجنائي على الجثة وبها آثار عيار ناري نوع خرطوش موجهة في صدر المجني عليه تمت معاينة مسرح الجريمة وتعرف على المجني عليه يدعى أ.أ.ح، وجرى نقل الجثة.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن قسم البحث الجنائي بالتعاون مع السرية الأمنية بمديرية أمن طبرق من القبض على الجاني الذي يدعى «ص.ب.ال» على طريق أجدابيا، وهو يحاول الهروب إلى الجنوب على متن مركبة المجني عليه نوع «هونداي النترا».

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه سائق أجرة كان ينقل الجاني من مكان إلى آخـر بمقابل، واعترف الجانب بما نســب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.