صندوق الزكاة يسلم مساعدات عينية لـ110 عائلات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 03 يناير 2022, 07:20 مساء
المساعدات العينية التي قدمها صندوق الزكاة لعدد من العائلات محدودة الدخل في سرت. (الإنترنت)

وزّع مكتب صندوق الزكاة بسرت مساعدات عينية لعائلات محتاجة من ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات بنطاق البلدية.

وقال مدير مكتب الزكاة في سرت الشيخ أبوبكر محمود غيت لـ«بوابة الوسط»، إن المكتب وزّع دفايات على 110 عائلات محتاجة بسرت، تقديرًا لظروفهم الاجتماعية والمادية.

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وأوضح أن هذه هي الدفعة الثانية من المساعدات التى يقدمها المكتب للمحتاجين بسرت، والتى جاءت من متبرعين بشراء، لسد احتياجات الأسر الفقيرة في فصل الشتاء.

وأمس الأحد، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات عينية لـ930 أسرة بنطاق بلدية سرت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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