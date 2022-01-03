إمهال أصحاب الورش في طرابلس أسبوعا لإزالة المركبات المتروكة بالشوارع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 05:34 مساء
سيارات متروكة بالشوارع في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس إمهال أصحاب الورش أسبوعا لإزالة مركباتهم المتوقفة منذ فترة طويلة بمنطقة رأس حسن.

وأوضحت المديرية في بيان، اليوم الإثنين، أن الهدف من اتباع مباحث المرور لهذه المهلة، والسعي لإزالة المركبات هو الحفاظ على المنظر العام، منوهة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي 25 ديسمبر، وقع حادث مروري على طريق الشط بطرابلس بسبب السيارات المتوقفة في الشارع؛ إذ اصطدم سائق سيارة بأخريين كانتا واقفتين على يمين الطريق.

- وزارة الداخلية: بدء تركيب الشاشات الرقمية لتتبع الاختناقات المرورية

وفي نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ مشروع تركيب الشاشات الرقمية الذكية المخصصة للمراقبة وتتبع الاختناقات المرورية.

وأضافت أنه جرى تركيب شاشة بغرفة الاتصالات بمديرية أمن جنزور وغرفة مديرية أمن طرابلس وغرفة الاتصالات بإدارة شؤون المرور والتراخيص ومديرية أمن تاجوراء.

سيارات متروكة بالشوارع في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
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