الشهيبي: متظاهرون يمنعون نوابا من مغادرة مقر المجلس في طبرق

متظاهرون أمام مجلس النواب يطالبون بضرورة تحديد موعد للانتخابات، طبرق، 3 يناير 2022. (الإنترنت)

قال ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، إن متظاهرين منعوا خروج بعض النواب خلال جلسة انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق اليوم الإثنين، والمخصصة للاستمتاع إلى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.

وأوضح الشهيبي، وهو عضو سابق في البرلمان، أن المتظاهرين منعوا بعض الأعضاء من مغادرة مقر المجلس قبل انتهاء الجلسة، وطالبوا باتخاذ قرار يتضمن موعدا محددا لإقامة الانتخابات وعدم تأجيلها.

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ويعقد المجلس جلسة استماع لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح للحديث عن سبب تأجيل الاقتراع الذي كان مقرر له 24 ديسمبر الماضي، إذ تحدث السايح عن جاهزية المفوضية فنيا لإجراء العملية الانتخابية، نافيا وجود ضغوط خارجية على المفوضية للتأجيل.