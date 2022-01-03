«سوناطراك» الجزائرية تخطط لاستئناف مشروعاتها النفطية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 02:42 مساء
مقر شركة سوناطراك الجزائرية، (أرشيفية: الإنترنت)

تخطط شركة النفط الجزائرية الوطنية «سوناطراك»، لاستئناف مشروعاتها النفطية المتوقفة في ليبيا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، توفيق حكار، إن «سوناطراك» تعمل مع شركائها في ليبيا لخلق الظروف الآمنة لعمالها ومعداتها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن حديثه في مقابلة مع قناة تلفزيون «الجزائر 24» أمس الأحد.

وينوي مسؤولو الشركة زيارة ليبيا قبل نهاية شهر فبراير المقبل، للتفاوض بشأن تفاصيل عودة «سوناطراك» للعمل هناك، وفق حكار.

وكشفت نشرة «ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي» المختصة بشؤون الطاقة، اضطرار «سوناطراك» للتخلي عن أنشطتها الاستكشافية في الجانب الليبي في العام 2014 بسبب تدهور الموقف الأمني.

وأشارت، في تقريرها الصادرة مايو الماضي، إلى أن الشركة الجزائرية حققت «عددا من الاكتشافات الواعدة» في ليبيا.

- «سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا

وفي المقابلة التي أجراها الأحد، ذكر حكار أن «سوناطراك» تنوي استثمار نحو 40 مليار دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين العامين 2022 و2026، مضيفا أن «الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات سيوجه إلى الاستكشاف والإنتاج؛ للحفاظ على القدرات الإنتاجية الوطنية».

وتمثل مبيعات النفط والغاز نحو 95% من دخل الجزائر من العملات الأجنبية، وفي العام 2021، قامت شركة النفط المملوكة للدولة بتصدير مواد هيدروكاربونية بقيمة تزيد على 34.5 مليار دولار، وهو ما مثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي.

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