السايح: أحد مرشحي الرئاسة «قدم تزكيات مزورة»

قال رئيس المفوضية الوطنية للعليا للانتخابات، عماد السايح، إن أحد مرشحي الرئاسة «قدم تزكيات مزورة، لدينا ما يدينه في ما يخص بتزوير مستنداته»، دون أن يسمي هذا المرشح.

وأضاف، خلال إحاطة أمام مجلس النواب «أحلنا هذه الطعون إلى النائب العام لنثبت لليبيين أن المفوضية متمسكة بمبدأ تقديم قائمة مرشحين لا تدور حولهم التهم وكل ما يمس نزاهة الانتخابات».

تصريحات السايح جاءت في معرض حديثه عن «اتهامات وصفت من البعض المفوضية بأنها مؤسسة فاشلة ولا تستطيع القيام بدورها»، مضيفا: «ورأيت مرشحا رئاسيا ينتقد المفوضية في قناة أجنبية».