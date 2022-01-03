السايح يكشف تعرُّض مفوضية الانتخابات إلى «تهديدات» إذا ما نشرت قائمة مرشحي الرئاسة النهائية

السايح خلال تقديمه إحاطة أمام مجلس النواب، 3 يناير 2022، (صورة من بث مباشر)

كشف رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تعرُّض المفوضية إلى «تهديدات» إذا ما نشرت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، دون أن يذكر مصدر هذه التهديدات أو مضمونها.

وأضاف السايح أن أحكام القضاء خلال فترة الطعون هي التي دفعت المفوضية إلى إعلان «القوة القاهرة»، التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، ولا يمكن لها تجاوزها، حسب كلمته في مجلس النواب، الإثنين.

وأشار إلى اقتراح يوم 24 يناير المقبل لإجراء الاستحقاق إذا ما تغير وضع «القوة القاهرة»، أما إذا بقي الوضع كما هو عليه فيجب تحديد يوم آخر بالتشاور مع مجلس النواب.