السايح: «الواقع السياسي» كان نقطة مفصلية في مرحلة الطعون بمرشحي الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 01:35 مساء

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن الأحكام التي صدرت بحق المتقدمين بأوراقهم للترشح لرئاسية البلاد «اصطدمت بواقع سياسي ورفض من معظم الأطراف السياسية»، وأضاف «هي نقطة مفصلية في مرحلة الطعون، حيث خلقت واقعا سياسيا جديدا؛ مما أدى إلى اعتراض عديد الأطراف السياسية».

وأضاف السايح خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، «كل الأحكام بخصوص مرشحي الرئاسة كانت تنظر في الشكل، ولم تنظر في الموضوع»، موضحًا أنه «جرى النظر في 26 طعنًا فقط في اليوم الأول، ومهما بلغت إمكانات المفوضية لن تتمكن من النظر في كل الطعون».

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