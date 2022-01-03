السايح: مواد قانون الانتخابات كانت مختلفة تماما عما اتفقنا عليه مع «النواب» في روما

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يتحدث خلال إحاطة أمام جلسة مجلس النواب في طبرق، 3 يناير 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما.

وأضاف خلال إحاطة أمام جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين، «عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة».

وأردف «طلبنا أن نتسلم القوانين في شهر يوليو الماضي، لكن تسلمناها في أكتوبر».