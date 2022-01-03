السايح: وافقنا على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بعد التشاور مع نواب ورئاسة المجلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 01:18 مساء
رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح يتحدث أمام جلسة مجلس النواب في طبرق، 3 يناير 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

صرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بأن المفوضية وافقت على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، بعد التشاور مع نواب رئاسة مجلس النواب.

وقال السايح، خلال إحاطة أمام جلسة مجلس النواب في طبري الإثنين: «تواصلت معنا مجموعة من النواب كانوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي، واستشارونا في إمكانية تنفيذ المفوضية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وكانت الإجابة بنعم لأن المدة المتاحة سنة، وكانت كافية، وقد استشرنا رئاسة مجلس النواب في الموضوع» أيضًا، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب الإثنين.

وتابع: «توالت الأحداث في هذه العملية، ولن نتطرق لتفاصيل كسبًا للوقت، لكن بدأنا في التنفيذ عند رصد 93 مليون دينار للمفوضية، وقد يتساءل البعض عن ضخامة الرقم، لكنه أخذ جزئين، الأول إعادة تأهيل المفوضية بعد 6 سنوات من ضعف الميزانية، إضافة إلى إزالة آثار الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية في طرابلس العام 2018».

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