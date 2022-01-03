بليحق: انطلاق جلسة «النواب» بعد قليل

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن جلسة مجلس النواب ستنطلق بعد قليل، وستكون مذاعة.

وأضاف بليحق أن الجلسة ستشهد الاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضائها حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، الإثنين.

وبالتزامن، نظم مواطنون وقفة أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بإجراء الانتخابات وفق جدول زمني ينتهي في مارس المقبل.

ودعا المتظاهرون، في بيان، إلى إعلان قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة في الخامس من يناير الجاري دون إقصاء لأحد مهما كانت الدواعي، وقوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاشر من يناير، ثم إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وأخيرا إجراء الانتخابات النيابية والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الثاني من مارس المقبل.

كما رددوا هتاف «لا لا للتمديد.. نبو برلمان جديد»، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات رافضة لتأجيل الاستحقاق.