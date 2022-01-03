مظاهرة أمام مجلس النواب للمطالبة بإجراء الانتخابات

متظاهرون أمام مجلس النواب للمطالبة بإجراء الانتخابات، 3 يناير 2022، (صورة من بث مباشر)

نظم مواطنون وقفة أمام مجلس النواب، الإثنين، للمطالبة بإجراء الانتخابات وفق جدول زمني ينتهي في مارس المقبل.

جاءت تلك الوقفة بالتزامن مع عقد جلسة بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، الذي سيقدم إحاطة بشأن ظروف تأجيل الانتخابات العامة.

ودعا المتظاهرون، في بيان، إلى إعلان قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة في الخامس من يناير الجاري دون إقصاء لأحد مهما كانت الدواعي، وقوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاشر من يناير، ثم إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وأخيرا إجراء الانتخابات النيابية والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الثاني من مارس المقبل.

وردد المتظاهرون هتاف «لا لا للتمديد.. نبو برلمان جديد»، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات رافضة لتأجيل الاستحقاق.

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كما طالبوا مجلس النواب بمواجهة المفوضية، خلال جلسة اليوم، بما صرح به النائب إبراهيم الدرسي سابقا، حول استقواء المفوضية بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لتمنع الانتخابات، وأيضا ضغطها على المفوضية من أجل استبعاد المرشح الرئاسي سيف القذافي، وتخييرها بين استبعاده وتأجيل الانتخابات.

وأضافوا أن الشعب الليبي يطالب بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، ويعود إليه حق اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية عبر صندوق الانتخابات.

عدد من المشاركين في المظاهرة.

المتظاهرون يرفعون لافتات رافضة لتأجيل الانتخابات.