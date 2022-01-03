السايح وأكثر من 50 نائبا يصلون طبرق

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 03 يناير 2022, 11:24 صباحا
جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين، 27 ديسمبر 2021. (موقع مجلس النواب)

وصل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكثر من 50 نائبا إلى طبرق أمس، قادمين من طرابلس.

وستعقد جلسة لمجلس النواب في المدينة، ظهر الإثنين، وذلك للاستماع إلى إحاطة السايح بشأن ظروف تأجيل الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

وأوصت اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية في مجلس النواب، الإثنين الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.

- جريدة «الوسط»: متقاسمو السلطة يدفعون الانتخابات إلى نفق التأجيل
- لجنة خارطة الطريق تعلن لقاءات مرتقبة مع «الرئاسي» و«الدولة» والأحزاب
- عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟

وأوضحت أنه يجب أولًا: وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري. وثانيًا، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة. وثالثًا، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار «الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية».

وكان رئيس المفوضية عماد السايح أرجع عدم إجراء الانتخابات إلى ما سماه «القوة القاهرة»؛ فيما أرجع بعض النواب وأطراف محلية المسألة إلى تدخل خارجي من قبل دول أجنبية في عمل المفوضية والضغط عليها لعدم إجراء الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المشروع الوطني
وجهات نظر
15 – الطريق الأبيض
وجهات نظر
نقل نائب رئيس حزب النهضة التونسي إلى المستشفى في حالة خطرة بعد توقيفه
عربى
فاوتشي: الولايات المتحدة تبلغ ذروة الموجة الوبائية خلال أسابيع
دولى
حريق يلتهم مقر البرلمان في جنوب أفريقيا بـ«الكامل» (فيديو)
دولى
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
منع السفر إلى مصر بالجواز الأخضر
ليبيا
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عارض شائع لـ«أوميكرون» دون غيره من متحورات «كورونا»