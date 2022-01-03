634 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 09:38 صباحا
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 634 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، منها 137 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 562 مصابًا، وتُوفي 5 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 12% من إجمالي 5247 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4613 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع أربع حالات بالمنطقة الغربية، حالة واحدة في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 390 ألفًا و284 حالة، منها 7027 حالة نشطة، بينما تعافى 377 ألفًا و530 حالة، وسُجلت 5727 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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