دخول 15 إصابة بـ«كورونا» مراكز العزل وخروج 22 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 09:14 صباحا
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة دخول 15 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل.

وخرجت 22 حالة من تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيها من المرض، فيما يتواجد 137 مصابًا في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وبحسب النشرة الوبائية، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونًا و872 ألف شخص، بينما بلغ من تلقوا الجرعتين أكثر من 851 ألفًا.

ووصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 389 ألفا و650 حالة، منها 6 آلاف و960 نشطة، وتعافى 376 ألفا و968 حالة، بينما سجلت 5722 وفاة، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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