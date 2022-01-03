«الواحة» تخطط لإضافة 18 ألف برميل نفط لإنتاجها اليومي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عن دعمها خطة شركة الواحة لعام 2022 لإعادة الآبار المقفلة إلى الإنتاج، التي من المتوقع أن تحقق إنتاجًا إضافيًا يصل لأكثر من 18.900 برميل يوميًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط للعام 2021، بحضور رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، والدكتور خليفة عبد الصادق رئيس لجنة ملاك الشركة، ورئيس لجنة إدارة الشركة نوري الصيد، وعضو لجنة إدارة الشركة أنور شهلول، وشعبان لامين عضو لجنة الملاك بالشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمديرين العموميين ومديري الإدارات والمختصين من الشركة والمؤسسة.
- «توتال» تستثمر ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي
- شركة الواحة: تشغيل محطة الفارغ بكامل طاقتها.. والإنتاج يصل لـ90 مليون قدم مكعب من الغاز
وأكد صنع الله، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك» أن «المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية وحرفية» على الرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها، مضيفًا أن الاهتمام بالبيئة والمحيط بكافة المواقع والحقول النفطية يقع على سلم أولويات المؤسسة.
تدابير للحَدِّ من انتشار فيروس كورونا
كما شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحَدِّ من انتشار فيروس كورونا وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً، وتحسين الخدمات المقدَّمة لهم في كل الجوانب وفي جميع الحقول والمواقع، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال والاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي في الصقل والتدريب ونقل المعرفة.
الميزانية المقترحة لعام 2022
واستعرض المجتمعون نشاطات الشركة المختلفة في الصحة والسلامة والبيئة ونشاط الاستكشاف، والعمليات والإنتاج والدراسات المكمنية خلال العام 2021، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لعام 2022، ومناقشة مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام الحالي، كما قدمت كل من هيئة الرقابة ولجنة مراجعة محاضر اجتماعات وقرارات الشركات تقريرها على نشاط الشركة.
وأضاف صنع الله أنه على «الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط من تقادم واستهلاك وتسريبات سطحية وبنى تحتية وشح الميزانيات التي من شأنها إعادة تأهيل البنى التحتية، والأوضاع الأمنية الممثلة في الإغلاقات المتكررة».
خطة لمواجهة التلوث البيئي
وطالب إدارة الشركة بالتقيد بما ورد في تقرير هيئة مراقبة شركة الواحة للنفط، مثمنا دورها الرقابي وفق القانون التجاري، إضافة إلى وضع التوصيات التي وردت في الاجتماعات الفنية موضع التنفيذ.
كما أكد ملاحظات إدارة الصحة والسلامة والبيئة الواردة في في هذا الاجتماع، حاثا إدارة الشركة على ضرورة إعداد خطة فعلية لمواجهة التلوث البيئي، وتوطين الدراسات المكمنية تدريجيا، مع ضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة لاعتماد الدراسات، مطالبا الشركة بالتقيد بالجداول الزمنية للخطة الرئيسية للشركة التي تشمل الصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة وزيادة الإنتاج.
وتعد شركة الواحة للنفط إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1955م.