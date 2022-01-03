«الواحة» تخطط لإضافة 18 ألف برميل نفط لإنتاجها اليومي

صورة تذكارية على هامش الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط للعام 2021 (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عن دعمها خطة شركة الواحة لعام 2022 لإعادة الآبار المقفلة إلى الإنتاج، التي من المتوقع أن تحقق إنتاجًا إضافيًا يصل لأكثر من 18.900 برميل يوميًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط للعام 2021، بحضور رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، والدكتور خليفة عبد الصادق رئيس لجنة ملاك الشركة، ورئيس لجنة إدارة الشركة نوري الصيد، وعضو لجنة إدارة الشركة أنور شهلول، وشعبان لامين عضو لجنة الملاك بالشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمديرين العموميين ومديري الإدارات والمختصين من الشركة والمؤسسة.

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وأكد صنع الله، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك» أن «المؤسسة الوطنية للنفط ما زالت تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية وحرفية» على الرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها، مضيفًا أن الاهتمام بالبيئة والمحيط بكافة المواقع والحقول النفطية يقع على سلم أولويات المؤسسة.

تدابير للحَدِّ من انتشار فيروس كورونا

كما شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحَدِّ من انتشار فيروس كورونا وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً، وتحسين الخدمات المقدَّمة لهم في كل الجوانب وفي جميع الحقول والمواقع، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال والاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي في الصقل والتدريب ونقل المعرفة.

الميزانية المقترحة لعام 2022

واستعرض المجتمعون نشاطات الشركة المختلفة في الصحة والسلامة والبيئة ونشاط الاستكشاف، والعمليات والإنتاج والدراسات المكمنية خلال العام 2021، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لعام 2022، ومناقشة مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام الحالي، كما قدمت كل من هيئة الرقابة ولجنة مراجعة محاضر اجتماعات وقرارات الشركات تقريرها على نشاط الشركة.

وأضاف صنع الله أنه على «الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط من تقادم واستهلاك وتسريبات سطحية وبنى تحتية وشح الميزانيات التي من شأنها إعادة تأهيل البنى التحتية، والأوضاع الأمنية الممثلة في الإغلاقات المتكررة».

خطة لمواجهة التلوث البيئي

وطالب إدارة الشركة بالتقيد بما ورد في تقرير هيئة مراقبة شركة الواحة للنفط، مثمنا دورها الرقابي وفق القانون التجاري، إضافة إلى وضع التوصيات التي وردت في الاجتماعات الفنية موضع التنفيذ.

كما أكد ملاحظات إدارة الصحة والسلامة والبيئة الواردة في في هذا الاجتماع، حاثا إدارة الشركة على ضرورة إعداد خطة فعلية لمواجهة التلوث البيئي، وتوطين الدراسات المكمنية تدريجيا، مع ضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة لاعتماد الدراسات، مطالبا الشركة بالتقيد بالجداول الزمنية للخطة الرئيسية للشركة التي تشمل الصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة وزيادة الإنتاج.

‏وتعد شركة الواحة للنفط إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1955م.

صنع الله خلال الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط للعام 2021 (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط للعام 2021 (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط للعام 2021 (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)