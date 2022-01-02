الصليب الأحمر يقدم مساعدات عينية لـ930 أسرة في سرت

جانب من المساعدات المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (بوابة الوسط)

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، مساعدات عينية لـ930 أسرة بنطاق بلدية سرت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن هذه الإعانات مخصصة للعائلات المحتاجة، ومن ذوي الدخل المحدود ويجرى توزيعها بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية بسرت.

وتتكون الإعانة الواحدة من: 4 فراشات- 4 بطانيات- حفاظات أطفال لكل طفل أقل من ثلاثة سنوات- صندوق موادتنظيف- صندوق عدة مطبخ- قربة مياه، وذلك لكل عائلة.

- الصليب الأحمر: مساعدات نقدية لـ7200 عائلة نازحة في ليبيا

- وزارة الخارجية تناقش مساهمات اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في الجنوب

- «الصليب الأحمر» تقدم مواد إغاثية لنحو 550 أسرة ببلدة أوال قرب غدامس

وتقوم لجنة مكلفة من مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية سرت بتوزيع الإعانات لمستحقيها المسجلين ضمن الأسر ذوي الدخل المحدود، حيث جرى استهداف 100 أسرة يوميًا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 7200 عائلة نازحة في ليبيا الأسابيع الماضية، لمساعدتهم على تحمل تكاليف الإيجار الباهظة.

وأوضحت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «النازحين لا يزالون يعانون عواقب النزاع حتى بعد توقف القتال. والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يزيد الأمر سوءًا»

جانب من المساعدات المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (بوابة الوسط)