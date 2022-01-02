الصليب الأحمر يقدم مساعدات عينية لـ930 أسرة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 02 يناير 2022, 11:44 مساء
جانب من المساعدات المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (بوابة الوسط)

قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، مساعدات عينية لـ930 أسرة بنطاق بلدية سرت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن هذه الإعانات مخصصة للعائلات المحتاجة، ومن ذوي الدخل المحدود ويجرى توزيعها بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية بسرت.

وتتكون الإعانة الواحدة من: 4 فراشات- 4 بطانيات- حفاظات أطفال لكل طفل أقل من ثلاثة سنوات- صندوق موادتنظيف- صندوق عدة مطبخ- قربة مياه، وذلك لكل عائلة.

- الصليب الأحمر: مساعدات نقدية لـ7200 عائلة نازحة في ليبيا
- وزارة الخارجية تناقش مساهمات اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في الجنوب
- «الصليب الأحمر» تقدم مواد إغاثية لنحو 550 أسرة ببلدة أوال قرب غدامس

وتقوم لجنة مكلفة من مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية سرت بتوزيع الإعانات لمستحقيها المسجلين ضمن الأسر ذوي الدخل المحدود، حيث جرى استهداف 100 أسرة يوميًا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 7200 عائلة نازحة في ليبيا الأسابيع الماضية، لمساعدتهم على تحمل تكاليف الإيجار الباهظة.

وأوضحت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «النازحين لا يزالون يعانون عواقب النزاع حتى بعد توقف القتال. والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يزيد الأمر سوءًا»

جانب من المساعدات المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مدربي الدوري الليبي بعد تغييرها.. 7 محليين و11 تونسيا...
رياضة محلية
عقوبات ونتائج دوري الدرجة الأولى الليبي
رياضة محلية
قنبلة ديمغرافية موقوتة.. دول البلقان ترزح تحت وطأة هجرة أبنائها
دولى
فرانس برس: مكان ودوافع احتجاز نائب رئيس حزب النهضة لا تزال مجهولة
عربى
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بـ«كورونا»
رياضة عالمية
مأساة جامعي النفايات في جنوب أفريقيا تتحول إلى فن
ثقافة وفن
تشاد: انطلاق «الحوار الوطني» في 15 فبراير.. ومعارضون يرفضون المشاركة
دولى
أميركا: ثلوج تساعد على إخماد حرائق دمرت أكثر من 500 منزل في كولورادو
دولى
«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا
ليبيا
مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا
ليبيا
العراق: الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية
علوم وتكنولوجيا
عودة الجدل.. الاستفتاء على الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات؟
ليبيا
وثائق سرية تكشف حجم وقيمة الدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي منذ العام 1973
ليبيا
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة
طب وصحة
حصاد الدولار في السوق الرسمية 2021: صعود قياسي بنسبة 345%.. وتقليص الفارق مع ...
ليبيا
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحقيقة وراء العلاج بـ«الأحجار الشافية»