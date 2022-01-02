البيرة: «مصراتة الطبي» يعاني تراكم الديون.. و50% زيادة في قدرته الاستيعابية

مدير عام مركز مصراتة الطبي، الدكتور إيهاب البيرة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير عام مركز مصراتة الطبي، الدكتور إيهاب البيرة، عن اكتمال صيانة الأقسام الداخلية بنسبة 99%، وذلك بعدما تسلم حوالي 80 مليون دينار ليبي، لتغطية احتياجات التجهيز.

وأضاف البيرة، لوكالة الأنباء الليبية «وال»، أن المركز بدأ قبل عام ونصف العام الدخول التدريجي للأقسام الطبية الجديدة، وإزاحة العوائق، لافتًا إلى أن المركز يستقبل حوالي 50% من خارج المدينة.



50 % زيادة في عدد الأسرَّة

كما أعلن عن زيادة القدرة الاستيعابية بالمركز من 250 سريرًا إلى أكثر من 500 سرير، بواقع: النساء الولادة (120 سريرًا)، وغرفتي عمليات وأربع حضانات لحديثي الولادة (35 سريرًا)، حاضنة الباطنة (35 سريراً)، العنايات (40 سريراً)، الجراحة (80 سريراً)، الأطفال (80 سريراً)، متوقعًا وصول القدرة الاستيعابية 900 سرير.

ورغم ذلك، أشار البيرة إلى عدم توافر الأدوية ومستلزماتها من قبل جهاز الإمداد الطبي، الذي لم تخصص له الحكومة سوى مبلغ محدد لبعض الأدوية الخاصة مثل الكلى، والأورام.

المستلزمات الطبية

وضرب مثالاً بقسم الطوارئ الذي يفتقد إلى القفازات، أو خيوط جراحية، أو محاليل وريدية، متابعا: «أصبحنا للأسف نقدم خدمة (اليد العاملة فقط)» للمواطن الذي يتحمل أعباء توفير المستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في رواتب التمريض والمسعفين، الذين يتقاضون فقط 450 دينارًا، الأمر الذي دفعهم للبحث عن فرص أفضل في القطاع الخاص.

وقال إن الديون تراكمت على المركز نتيجة توفير الأدوية والمستلزمات بالشراء المباشر من بعض الشركات، بالإضافة إلى الاعتماد أحيانًا على المسؤولية الاجتماعية لبعض مؤسسات الدولة والجهات المانحة الأخرى، مثل المنطقة الحرة، والحديد والصلب، والمؤسسة الوطنية للنفط، لسد بعض المختنقات، وهي حلول مؤقتة.

غياب التمريض المختص

وأرجع غياب التمريض المختص إلى الاعتماد سابقا على العمالة من الخارج، وعدم التميز الوظيفي بين العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات، مثل العنايات والعمليات وغيرها، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى بعض العوامل الاجتماعية فيما يتعلق بالعنصر النسائي.

وأشار إلى إجراء عمليات القسطرة القلبية لأول مرة ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل، عن طريق شراء الخدمة وتدريب الفرق الطبية والطبية المساعدة، وبالتالي تخفيض العبء على الدولة لتكاليف العلاج بالخارج، ورفع القدرة والكفاءة لمنافسة القطاع الخاص، إضافة إلى جراحات استبدال المفاصل، وعمليات الصم، والقدم السكرى، وزراعة القوقعة، التي تجاوزت 340 عملية وتأهيل.