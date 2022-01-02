«ناجيكو» تستأنف نشاطها الاستكشافي في النصف الثاني من العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 09:37 مساء
مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي «ناجيكو» (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

تستعد شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي «ناجيكو»، لاستئناف نشاطها الاستكشافي في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد الانتهاء من صيانة الأضرار التي تعرضت لها مواقع الشركة جرّاء الأحداث التي وقعت في الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة الدوكالي سالم خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة طرابلس، برئاسة مصطفى صنع الله، بحضور: العمارى محمد العماري، وأبو القاسم شنقير وجاد الله العوكلي أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة محمد قريميدة، وعيسى يوسف، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات.

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واستعرض الاجتماع نشاطات الشركة خلال العام 2021، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2022، بالإضافة إلى المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال 2022، بالإضافة إلى ملاحظات هيئة المراقبة والرد عليها.

وقال صنع الله، في كلمته، إن الشركة تهدف إلى العودة لممارسة نشاطها الأساسي في تنفيذ البرامج الاستكشافية والتطويرية لشركات القطاع من خلال عمليات المسوحات السيزمية المختلفة والاستمرار في استغلال طاقاتها البشرية في تنويع مصادر الدخل لها.

ودعا صنع الله الشركة إلى تنفيذ الخطة الاستثمارية التي وافق عليها مجلس الإدارة لتطوير نشاط الشركة وضرورة إقفال الحسابات الختامية في موعدها, موضحًا أن «تعديل رأسمال الشركة في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية الذي عُقد في 12 سبتمبر 2021 يعد خطوة جيدة وإيجابية في نشاط الشركة وحافزًا مهماً لتقديم الأفضل».

جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي «ناجيكو» (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي «ناجيكو» (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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