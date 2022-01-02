840 عقدا استفادت من الدفعة الأولى لمنحة دعم الزواج في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 02 يناير 2022, 09:36 مساء
منسق صندوق دعم الزواج بمدينة بني وليد، حاتم الجدك. (الإنترنت)

قال منسق صندوق دعم الزواج بمدينة بني وليد، حاتم الجدك لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن عدد عقود الزواج التي استفادت من الدفعة الأولى لمنحة دعم الزواج في البلدية بلغت 840 عقدا، مضيفا أن حصة البلدية من المليار الأول الذي خصصته حكومة الوحدة الوطنية لمنحة دعم الزواج كانت 16 مليون و500 ألف دينار.

وأضاف مصدر محلي في مدينة بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن عدد عقود الزواج المسجلة في المدينة خلال العام الماضي 2021 بلغت نحو 1853 عقدا، بزيادة قدرت بحوالي 1053 عقدا عن المسجلة خلال العام 2020 والتي بلغت 800 عقد زواج تقريبا حينها.

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وفي 14 أغسطس الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»، ووعد في 28 ديسمبر 2021 بتخصيص مليار دينار أخرى لدعم الزواج.

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