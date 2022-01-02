2016 مستفيدا بالبلدية.. بدء توزيع صكوك «دعم الزواج» في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 08:46 مساء
جانب من توزيع صكوك «دعم الزواج» في غريان (صفحة المجلس البلدي غريان)

شرع منسق صندوق دعم الزواج في غريان، اليوم الأحد، في توزيع الصكوك المالية على المستفيدين من منحة دعم صندوق الزواج بقيمة 20 ألف دينار لكل شاب وفتاة.

وأفاد منسق الصندوق، وفق منشور عبر صفحة المجلس البلدي غريان على «فيسبوك»، فإن عدد الصكوك المصرفية للمستفيدين من منحة دعم الزواج للدفعة الأولى والدفعة الثانية بلغ 2016 شاب وفتاة.

ويجرى توزيع الصكوك المصرفية بمعدل 100 صك كل يوم، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس البلدي غريان.

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وأضاف المنسق أيضًا أن الشباب داخل مدينة غريان استفادوا من الدفعة الأولى بقيمة 18 المليون و600 الف دينار، والدفعة الثانية بقيمة 21 مليون و900 الف دينار، إجمالي 40.320 مليون دينار.

وفي 28 ديسمبر، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الشروع في توزيع المليار دينار الثاني المخصص لمنحة دعم زواج الشباب، منوهًا بأن هناك مليار دينار ثالثًا سيجري تخصيصه في الأيام المقبلة لدعم زواج الشباب الليبيين.

وفي 28 أكتوبر الماضي قررَّ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، عبر صندوق دعم الزواج، من الموافقة على صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

جانب من توزيع صكوك «دعم الزواج» في غريان (صفحة المجلس البلدي غريان)
جانب من توزيع صكوك «دعم الزواج» في غريان (صفحة المجلس البلدي غريان)
جانب من توزيع صكوك «دعم الزواج» في غريان (صفحة المجلس البلدي غريان)
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