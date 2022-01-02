«قضية التسوية الليبية» في محادثات بوتين وإردوغان

لقاء سابق بين بوتين وإردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، قضية التسوية السياسية للأزمة الليبية وفق ما أعلن موقع الكرملين اليوم، الأحد.

وجاءت المباحثات الهاتفية بين بوتين وإردوغان بمناسبة حلول العام الجديد، حيث استعرضا النتائج الرئيسية للتعاون الثنائي، وأعادا التأكيد على النية في زيادة تكثيف الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وتركيا.

وتطرق بوتين وإردوغان خلال الاتصال إلى القضايا الدولية، بما فيها قضايا التسوية السورية والليبية والوضع في منطقة القوقاز والمقترحات الروسية حول وضع اتفاقات رسمية تضمن بشكل قانوني أمن روسيا الاتحادية حسب الكرملين.

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وجاءت محادثات بوتين وإردوغان، بعد حدوث أول تقارب من نوعه بين تركيا وشرق ليبيا على خلفية زيارة وفد برلماني قبل أسبوعين أنقرة، في حين تعزز موسكو حضورها في غرب ليبيا بعدما أعلنت استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في طرابلس وبنغازي قريبًا.

لكنّ البلدين لا يزالان متمسكين بـ«خروج متزامن» للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وهي أكبر معضلة في وجه تعزيز الاستقرار بكامل ربوع البلاد، بعد مباحثات أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تم إجراؤها في كل من أنقرة وموسكو الشهر الماضي.