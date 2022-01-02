القطراني يباشر عمله من طرابلس منتصف الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 05:34 مساء
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين عطية القطراني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، صلاح الغزالي، إن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، سيعود إلى مباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس «منتصف الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى».

وأضاف الغزالي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، اليوم الأحد، أن عودة القطراني إلى طرابلس جاءت «بعد توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات» بين القطراني ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة «من بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب».

وأوضح الغزالي أن الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونائبه حسين القطراني «كان بسبب ما أسماه بعدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الثلاثة والبطء في تنفيذ المشاريع وعدم إعطاء صلاحيات لنائبي رئيس مجلس الوزراء».

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ونفى الغزالي في تصريحه إلى «وال» أن تكون مسألة عدم مباشرة القطراني لمهامه من العاصمة طرابلس انقطاعا عن العمل، مؤكدًا أنه كان يباشر مهام عمله الاعتيادية من ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وتوتُّر العلاقة بين القطراني والدبيبة منذ أكتوبر 2021، على خلفية مطالبة الأول بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة، متهمًا الدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق.

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