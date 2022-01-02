وزير الداخلية يطلع على سير العمل والإجراءات الاحترازية بمنفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 04:56 مساء
اجتماع اللواء خالد مازن مع معاون إدارة أمن المنافذ ومدير أمن منفذ رأس جدير. الأحد 2 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

اطلع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، على مستجدات سير العمل والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المعمول بها في منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس غرب البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه، صباح اليوم الأحد، مع معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، العميد صلاح الدين الحريزي، ومدير أمن منفذ رأس اجدير البري، العقيد أبوالربيع مخلوف.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات حول سير العمل بمنفذ رأس اجدير البري، والمشاكل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها تذليل العقبات أمام حركة تنقل المسافرين والبضائع بين ليبيا وتونس.

- اجتماع أمني يبحث سير العمل بمنفذ رأس اجدير

وأضافت أن وزير الداخلية شدد على «مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع» واستمع لشروح وافية حول سير العمل بالمنفذ والجهود التي تبذل من قبل أعضاء الشرطة والتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة بالمنفذ والحلول المقترحة لحلحلة بعض المشاكل بما يساهم في إنجاح العمل والمهام داخل المنفذ.

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