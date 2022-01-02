بلدية سرت تتابع أعمال صيانة محطة المعالجة وإنشاء خطوط الصرف الصحي بأبوهادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 03:51 مساء
عميد سرت وعدد من المسؤولين يتفقدون أعمال صيانة محطة المعالجة وإنشاء خطوط الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي حنوب سرت. (الإنترنت)

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، المهندس أحمد لودي، لمتابعة أعمال تنفيذ عملية صيانة محطة المعالجة وإنشاء خطوط الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي جنوب المدينة.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بمقر الشركة المنفدة لمشروع صيانة محطة المعالجة وإنشاء خطوط الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي، مختار المحلة ورئيس قسم المرافق بمكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان المهندس المشرف على المشروع ورئيس قسم تهيئة المشروعات بالمكتب وعدد من أعيان وأهالي منطقة أبوهادي.

وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني في حديث إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه منطقة أبوهادي بشكل عام وأهم المختنقات والمشاريع التي تحتاجها المنطقة فى مجالات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية.

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وقدم مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بسرت المهندس أحمد لودي خلال الاجتماع لمحة عن مشروع صيانة محطة المعالجة وإنشاء خطوط للصرف الصحي باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يخدم المنطقة بشكل عام ومن أكبر المشاريع الجاري تنفيذها بمنطقة سرت من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وتبلغ مدة التنفيذ عامًا تحت إشراف مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بسرت.

وأثنى الحاضرون على المجهودات التي تبذلها بلدية سرت وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمنطقة أبوهادي، مشيدين بدور المدير العام لجهاز الإسكان والمرافق المهندس محمود عجاج ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المنفذ للمشروع.

وأجرى الحاضرون في ختام الاجتماع جولة لمتابعة أعمال التوريدات والأعمال الميدانية التي تقوم بها الشركة المنفذة بعد حفر مسارات الخطوط الواصلة بين محطات الرفع ومحطة المعالجة الرئيسية خلال الفترة الماضية.

عميد سرت وعدد من المسؤولين يتفقدون أعمال صيانة محطة المعالجة وإنشاء خطوط الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي حنوب سرت. (الإنترنت)
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