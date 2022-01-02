وفاة عبدالمولى لنقي أحد كبار رجال السياسة في العهد الملكي

النائب والوزير خلال العهد الملكي والمثقف الأستاذ عبدالمولى لنقي. (الإنترنت)

تُوفي صباح الأحد بمدينة بنغازي النائب والوزير خلال العهد الملكي، والمثقف الأستاذ عبدالمولى لنقي، عن عمر ناهز (92) عامًا.

شغل الأستاذ عبدالمولى لنقي منصب وزير الصحة في حكومة عبدالمجيد كعبار، بينما عُيِّن وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومات محمد الصيد، ومحمود المنتصر الثانية، وحكومة حسين مازق، خلال العهد الملكي، كما فاز بمقعد مجلس النواب في الفترة من سنة 1960 إلى العام 1964 عن دائرة البركة بمدينة بنغازي.

وخلال توليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي كانت تشرف على قطاع الشباب والرياضة وقع الوزير عبدالمولي لنقي عقود إنشاء المدينتين الرياضيتين في كل من طرابلس وبنغازي، وذلك وبعد قبول طلب ليبيا باستضافة الدورة العربية الخامسة التي كان من المقرر إقامتها في سبتمبرالعام 1969.

كما عُرف الأستاذ عبدالمولى لنقي، باهتماماته الثقافية فقد أسس مكتبته قورينا في شارع عمر المختار ببنغازي، ودار ليبيا للنشر خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

عبد المُولى لَنقِي كِتَابُ ليبيا

ونعاه المؤرخ الليبي سالم الكبتي في تدوينة بصفحته بـ«فيسبوك» جاء فيها: «يغادر الدنيا الفانية اليوم الأستاذ الكبير عبدالمولى لنقي الثقافة، التواصل، العلاقات الطيبة، بنغازي، ليبيا، الوطن، دار ليبيا، مكتبة قورينا، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الهلال الأحمر، الحركة الكشفية، ديوان رفيق شاعر الوطن، المدينتان الرياضيتان، أعمال الخير، وغير ذلك الكثير، الأثر الباقي، يلحق برفيقه وصديقه الأثير مباشرة علي مصطفى المصراتي».

وأضاف: «مثل مغيب شمس، مثل حدوث زلزال في الليل، مثل انهيار جسر يقرب المسافات، مثل تداعي ركن قوي، مثل كل شيء موجع في هذا الزمن، مثل فراغ لا يوجد من يملأه ، يغيب الرجال، يرحل الرواد، تفقد ليبيا أعلامها».

بينما نعاه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوسط، الأستاذ محمود شمام بالقول: «فقدت ليبيا صباح اليوم أحد أبرز قاماتها الوطنية الحاج عبدالمولى عوض لنقي الوزير المتميز في العهد الملكي والبرلماني الجريء في مجلس النواب والمثقف الذي كانت مكتبته قورينا والذي افتتحها في بنغازي لتكون منارة فكرية رائدة يطلع من خلالها الباحثون عن المعرفة على الفكر الإنساني بتعدد منابعه واتجاهاته. خالص العزاء لآل لنقي والمنتصر وأصهارهم ولمحبيه ومريديه. رحمه الله وغفر له وأحسن إليه وأسكنه فسيح جناته».

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وقال عنه الكاتب أحمد الفيتوري في أحد مقالاته نشر في مارس 2016 بجريدة الوسط: تظل «ليبيا أسطورته الأولى والأخيرة، إن أردت أن ترى المقاتل فيه استفزه بالطعن في المعرفة وأظهر جهلك بليبيا، فيما يخص الكتاب منذ مقتبل العمر منح جدوى العمر له، أينما ثمة ما يخص ليبيا من كتب يُكرس الوقت والجهد والمال، تكلم بحواس خمس وهو يؤكد أن مدينته بنغازي حاملة وحدة ليبيا، وأن ليبيا بنغازي الكبيرة، منذ الخمسينيات تجسد عشقه هذا في دار ليبيا للنشر».

ويضيف الفيتوري «عبدالمولى لنقي لا يختزله كلام، ديدنه فعل وعمل دؤوب وشغف بما فاعل، والنائي بالنفس عن كل شائبة تمس البلاد، جعل من مكتبته قورينا في شارع عمر المختار ببنغازي مكتبة الليبيين حيث يلتئم كل يوم جمع منهم، ولا يدخلها أحد إلا عاد غانما بكتاب وأكثر هدية خاصة إذا ما كان السائل عن كتب تخص معشوقته الأولى والأخيرة ليبيا».

تغطية لمجلة ليبيا الرياضية لنشاط الوزير عبد المولى لنقي سنة 1965. (الإنترنت)