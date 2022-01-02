منع السفر إلى مصر بالجواز الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 02:54 مساء
جوازا السفر في ليبيا, (بلدية طبرق)

قال رئيس لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق، محمد مصطفى العرضاوي، إن السلطات المصرية والليبية منعتا السفر إلى مصر بالجواز الأخضر اعتبارًا من بداية العام الجديد 2022.

وشدد العرضاوي، في بيان لبلدية طبرق اليوم، على المسافر إلى مصر أن يكون لديه جواز أزرق إلكتروني والرقم الآلي فيه مفعل.

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وتابع أن اللجنة لا تتحمل المسؤولية في سفر أي مواطن لديه جواز أزرق، غير مفعل فيه الرقم الآلي، مؤكدة أن المسافر سيعود من منفذ امساعد البري.

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