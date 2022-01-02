كشف غموض جريمة قتل في بنغازي

الشخص المتهم بارتكاب جريمة القتل في بنغازي، 2 يناير 2022. (فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأحد، كشف غموض العثور على جثة شخص مطعون على متن مركبة مصطدمة.



وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن «إحدى دوريات نجدة بنغازي عثرت على الجثة، وباشر أعضاء التحريات بشرطة النجدة تجميع كامل المعلومات حول هذه الجريمة».

«اللواء 144 قتال»: تحرير مقيم من قبضة عصابة تحترف الخطف بطريق المطار

ضبط متهم باختلاس مبالغ مالية من فرع «الصحاري» بالخمس

ضبط أجنبي بحوزته 32 قنبلة يدوية

وحسب البيان، فقد تمكن أعضاء تحريات شرطة النجدة من ضبط الجاني بعد 4 ساعات فقط من ارتكاب الجريمة». واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، واتُخدت كافة الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.