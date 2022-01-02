«سبها الطبي» يسجل حالة إصابة بفيروس كورونا

جانب من حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)

سجل مركز سبها الطبي، حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبره تلقى أمس السبت 16 عينة، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 15 منها، فيما تأكدت إصابة حالة واحدة.

وبحسب البيان، لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة أمس.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 916 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و690 حالة شفاء و12 وفاة.

- ليبيا تسجل 916 إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت أمس 6481 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5565 عينة، فيما تأكدت إصابة 916 حالة، بنسبة حالات موجبة 14%، منها 128 حالة حرجة .

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 389 ألفا و650 حالة، منها 6 آلاف و960 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 376 ألفا و968 حالة، بينما سجلت 5722 وفاة بالفيروس.

