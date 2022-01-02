«اللواء 144 قتال»: تحرير مقيم من قبضة عصابة تحترف الخطف بطريق المطار

المقيم المصري عقب تحريره من قبضة العصابة، 2 يناير 2022. (فيسبوك)

أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية القبض على عصابة تحترف الخطف في كمين محكم بمنطقة طريق المطار.

وأشار «اللواء 444 قتال»، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «القبض على المدعو (م، ا) الذي خطف المقيم صاحب الجنسيّة المصريّة (أحمد كامل) وطالب هو ومن معه من أفراد العصابة أهل المخطوف دفع فدية ماليّة مقابل إطلاق سراحه».

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ونوه البيان إلى «تحديد هويّة الخاطفين بعد الرصد طيلة الأيّام الماضية وتحرير المخطوف وعاد إلى أهله سالما». وحسب المنشور فقد جرى «تسليم الخاطفين إلى جهات ذات الإختصاص ليقفوا أمام العدالة لينالوا جزاءهم».

أحد أفراد العصابة التي خطفت المقيم المصري عقب القبض عليه، 2 يناير 2022. (فيسبوك)