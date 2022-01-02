السايح يبحث مع بوشناف تداعيات تأجيل العملية الانتخابية والعراقيل أمام إنجازها

عماد السايح، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف, 2 يناير 2022. (المفوضية العليا للانتخابات)

بحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

واستعرض الاجتماع الذي عقده الطرفان في ديوان مجلس المفوضية اليوم الأحد، مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة.

وبحسب البيان، ثمن بوشناف الجهود التي بذلتها المفوضية العليا في التحضير لهذه الانتخابات، مجددا دعمه للمفوضية لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيا كان الفائز بها، «في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة».

واتفق الطرفان على أن «جملة التحديات القانونية والموضوعية» هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعيين الجميع لـ«التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات».

ولم يتمكن الليبيون من التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر، بسبب عراقيل سياسية وقانونية وأمنية واجهت العملية الانتخابية. واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 يناير 2022 بعد معالجة العراقيل والصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية.