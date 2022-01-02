ليبيا تسجل 916 إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة

مركز عزل سرت, (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 916 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و690 حالة شفاء و12 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت أمس 6481 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5565 عينة، فيما تأكدت إصابة 916 حالة، بنسبة حالات موجبة 14 %، منها 128 حالة حرجة .

وتوزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بست حالات، وخمس وفيات في المنطقة الشرقية، وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 389 ألفا و650 حالة، منها 6 آلاف و960 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 376 ألفا و968 حالة، بينما سجلت 5722 وفاة بالفيروس.