الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية (اليوم الأحد 2 يناير 2022). (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و1.75 متر.

الساحل من ر أس أجدير إلى سرت

* الرؤية جيدة الى متوسطة أحيانا.

* البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.

* السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحيانا.

* رياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

* درجة حرارة سطح البحر بين 17 و20 درجة مئوية.