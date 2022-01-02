الأرصاد تتوقع اعتدالا في الأجواء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 09:30 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 2 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد بمرتفع جوي يؤدي إلى اعتدال الأجواء خاصة في ما يتعلق بدرجات الحرارة أثناء النهار.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية، وبين 13 و15درجة مئوية على المرتفعات الجبلية, مع تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال، واحتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة اليوم على الجغبوب والمناطق المجاورة لها, مع ظهور ضباب  الليلة وفي الصباح الباكر ليوم غد على بعض مناطق الشمال خاصة المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي مع نهاية الاسبوع (بداية من مساء يوم الخميس) بمنخفض جوي مصحوب بهطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة
حالة السماء: أجواء غائمة إلى قليلة السحب, واحتمال ظهور ضباب على المناطق الجبلية الليلة وصباح غد.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لهطول أمطار هذا اليوم على الجغبوب والمناطق المجاورة لها, وظهور ضباب هذه الليلة وصباح غد على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح  بين 17 و20 درجة مئوية.

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