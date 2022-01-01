«إندبندنت» البريطانية: «تجميد الوضع الراهن» أفضل سيناريو في ليبيا حاليا

عبد الحميد الدبيبة مع المنفي, 13 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

وضعت جريدة «إندبندنت» البريطانية، في تقرير لها، ليبيا ضمن سبع نقاط ساخنة في العالم، التي يجب الانتباه إليها في العام 2022، على خلفية تعثر تحديد موعد انتخابي آخر في مسار إيجاد حلول سياسية للأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ 2011، مؤكدة أن أفضل سيناريو حاليا هو مجرد «تجميد الأشياء في مكانها».

التقرير البريطاني سلط الضوء، السبت، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، على أكثر النقاط الساخنة الخطيرة والأزمات المحتملة في العالم، التي يتزايد حاليا انتشارها، وهي ليبيا وتايوان وإيران وكوريا الشمالية وأوكرانيا وأفغانستان والقرن الأفريقي.

وأشارت «إندبندنت»، إلى عدة تحديات في طريق السلام في ليبيا، «فبعد تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها الشهر الماضي إلى أجل غير مسمى، يتزايد تهديد الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد»، فيما لا تزال ليبيا في حالة توتر ويدعم ذلك الثروة النفطية الكبيرة «التي يمكن نهبها وإمكانية إغراقها بمختلف صنوف الأسلحة والعتاد».

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وبحسب التقرير البريطاني، فإن إعادة اندلاع الحرب «أمر ممكن للغاية»، وهو أمر لن يؤثر على شمال أفريقيا فحسب، إذ إن تداعياته سوف تمتد إلى جنوب أوروبا التي ستصبح مهددة بموجات من المهاجرين الأفارقة الهاربين من الحروب والفقر والجوع.

ويركز التقرير على إحدى المفارقات في ليبيا، إذ إن أفضل سيناريو بالنسبة لها هو «مجرد تجميد الأشياء في مكانها»، وهذا يعني أن رئيس الحكومة الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الذي جرى اختياره جراء عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة سيبقى في منصبه، «على أمل ألا تقع أي حروب جديدة بين الأطراف المتنازعة»، والتي يراها الباحث جليل حرشاوي أمرا ممكنا بشكل كبير، في حين قد يتمكن الدبيبة من الاستمرار في التصرف بالطريقة التي اتبعها خلال الأشهر الثمانية الماضية وهي مواصلة استرضاء أعدائه من خلال تقاسم الأموال والامتيازات الأخرى، بحسب «إندبندنت».

وعموما يشير التقرير إلى الصراعات والحروب في العالم التي تشهد زيادات ملحوظة وغير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفعت مستويات بيع الأسلحة على الصعيد الدولي، رغم الضائقة الاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين.