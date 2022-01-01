الشعاب: دعوة البرلمان لمفوضية الانتخابات لـ«الإحاطة» وليست للمساءلة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 01 يناير 2022, 04:54 مساء
عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب (الإنترنت)

قال عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، إن الدعوة التي وُجهت إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، من قبل مجلس النواب، «دعوة للإحاطة حول مرحلة العملية الانتخابية»، والتي توقفت عند نشر القوائم النهائية للانتخابات الرئاسية، و«تفسير وشرح ما القوة القاهرة» لمنع الانتخابات.

وأضاف الشعاب، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة ستكون للإحاطة الإثنين المقبل، كما جاء في كتاب مجلس النواب الموجه إلى المفوضية، وليست للمساءلة «كما صرح بعض النواب ووسائل الإعلام».

- «النواب» يدعو لجلسة استماع لرئيس مفوضية الانتخابات الإثنين

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية تُعقد في مدينة طبرق الإثنين المقبل، للاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك في دعوة وجهها المجلس إلى الأعضاء، السبت، وذلك بعد عقده أكثر من جلسة في منتصف الأسبوع الماضي لم تصل إلى جديد فيما يخص مستقبل العملية السياسية التي تشهد تعثرًا عقب تأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان التي كان مقررًا لها في 24 ديسمبر الماضي.

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